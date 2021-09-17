Правила проезда по платным дорогам изменились

Российские водители смогут проехать бесплатно по платным трассам или вернуть деньги, если услуга оказана не в полном объеме, говорится в измененных правилах проезда по платным трассам министерства транспорта РФ, сообщает «Коммерсант».

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Как следует из документа, при обнаружении «недостатка платной услуги», а также, если она оказана не в полной мере, автовладелец имеет право требовать «безвозмездного оказания услуги», «соразмерного уменьшения стоимости услуг», либо «возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг».

Это касается тех случаев, когда водитель не может двигаться с максимально разрешенной скоростью. Этому, например, может способствовать неочищенная от снега трасса, а также дорога, пришедшая в негодность для эксплуатации.

Если оператор дороги вовремя не устранил причину пробки, то это тоже может считаться «некачественной услугой», за которую можно будет вернуть деньги.