Еще один олимпийский чемпион избавился от подаренного BMW

Еще один автомобиль, полученный в качестве подарка для победителей Олимпиады выставлен на продажу. В этот раз на продается BMW X5.Такие автомобили вручали золотым медалистам Олимпиады. Ранее был продан олимпийский BMW X3.
В Сети появилось объявление о продаже кроссовера BMW X5, который в субботу, 11 сентября, был подарен чемпиону Олимпийских игр в Токио. Ключи от 76 автомобилей, которыми награждали победителей, вручал в Кремле замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Модели BMW X5 в количестве 31 экземпляров были предназначены для золотых медалистов, а 46 серебряным и бронзовым призерам достались X3 в разных уровнях оснащения.
На продажу выставлен BMW X5 в модификации XDrive30d с М-пакетом и наклейками. Белый кроссовер оснащен 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, работающим с автоматом и полным приводом.
Впервые автомобиль выехал на дороги 14 сентября и проехал всего девять километров. Согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная цена BMW X5 колеблется в пределах от 7 050 000 рублей до 9 050 000 рублей в зависимости от комплектации. Выставленный на продажу вседорожник оценивается в 8 200 000 рублей.