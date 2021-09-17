Еще один олимпийский чемпион избавился от подаренного BMW

Еще один автомобиль, полученный в качестве подарка для победителей Олимпиады выставлен на продажу. В этот раз на продается BMW X5.Такие автомобили вручали золотым медалистам Олимпиады. Ранее был продан олимпийский BMW X3.

В Сети появилось объявление о продаже кроссовера BMW X5, который в субботу, 11 сентября, был подарен чемпиону Олимпийских игр в Токио. Ключи от 76 автомобилей, которыми награждали победителей, вручал в Кремле замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Модели BMW X5 в количестве 31 экземпляров были предназначены для золотых медалистов, а 46 серебряным и бронзовым призерам достались X3 в разных уровнях оснащения.

На продажу выставлен BMW X5 в модификации XDrive30d с М-пакетом и наклейками. Белый кроссовер оснащен 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, работающим с автоматом и полным приводом.