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Еще один российский олимпийский чемпион избавился от подаренного BMW

Car.ru
2 часа назад

Еще один автомобиль, полученный в качестве подарка для победителей Олимпиады выставлен на продажу. В этот раз на продается BMW X5.Такие автомобили вручали золотым медалистам Олимпиады. Ранее был продан олимпийский BMW X3.

Еще один олимпийский чемпион избавился от подаренного BMW
Фото: Car.ruCar.ru

В Сети появилось объявление о продаже кроссовера BMW X5, который в субботу, 11 сентября, был подарен чемпиону Олимпийских игр в Токио. Ключи от 76 автомобилей, которыми награждали победителей, вручал в Кремле замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Модели BMW X5 в количестве 31 экземпляров были предназначены для золотых медалистов, а 46 серебряным и бронзовым призерам достались X3 в разных уровнях оснащения.

На продажу выставлен BMW X5 в модификации XDrive30d с М-пакетом и наклейками. Белый кроссовер оснащен 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил, работающим с автоматом и полным приводом.

Впервые автомобиль выехал на дороги 14 сентября и проехал всего девять километров. Согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная цена BMW X5 колеблется в пределах от 7 050 000 рублей до 9 050 000 рублей в зависимости от комплектации. Выставленный на продажу вседорожник оценивается в 8 200 000 рублей.

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