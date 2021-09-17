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Дешевый «Гелендваген» из Индии. Представлено новое поколение внедорожника Force

Wroom.ru
49 минут назад

Индийская компания Force Motors представила внедорожник Force Gurkha второго поколения.

Новое поколение Force: дешевый «Гелендваген» из Индии
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Этот простой, практичный и недорогой внедорожник для местного рынка выпускается с 2008 года, а совсем скоро в продажу поступит модель второго поколения. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и трёхдверный кузов, но стал крупнее — длина машины составляет 4,12 метра.

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Внедорожник получил два полноценных сиденья для задних пассажиров вместо прежних «лавок» вдоль бортов. В оформлении салона — никаких изысков, но теперь у автомобиля есть две подушки безопасности и медиасистема.

И, самое главное, внешне Force Gurkha по-прежнему похож на «Мерседес Гелендваген»: плоские кузовные панели и стёкла, колёсные арки в форме трапеции, круглые фары, характерная решётка радиатора. Даже указатели поворотов на крыльях — такие же, как у G-класса.

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Индийский внедорожник будет оснащаться лицензионной версией старого «мерседесовского» турбодизеля: при рабочем объёме 2,6 литра этот мотор развивает всего 91 л. с. Коробка передач — пятиступенчатая механика, полноприводная трансмиссия — без компромиссов: с жёстким подключением передней оси, понижающей передачей и блокировками обоих межколёсных дифференциалов.

Местные дилеры откроют приём заказов на внедорожник в последних числах сентября, тогда же будут объявлены цены. Поставки машин начнутся в середине октября. На экспорт Force Gurkha, как и раньше, поставлять не будут.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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