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Хочу сдавать на права на своей машине. Можно?

Car.ru
2 часа назад

Наши читатели интересуются, возможно ли пройти экзамены по вождению в ГИБДД не на служебном автомобиле, а на своем? Ведь машины гаишников, говорят, находятся в плачевном состоянии. Отсюда и куча ошибок у экзаменуемых.

Можно ли сдавать экзамен на права на своей машине?
Фото: РИА Новости/Максим БлиновРИА Новости/Максим Блинов

Мы данный вопрос переадресовали сотруднику ГИБДД. Последний ответил, что жёсткого регламента о собственности ТС, на котором будет сдаваться практический экзамен, нигде не прописано.

При этом есть ряд условий, без выполнения которых машина не будет допущена к экзаменам по вождению.

Автомобиль должен быть оснащен видеорегистратором с фиксацией видео и звука. Машина должна быть в хорошем техническом состоянии (диагностическая карта). Обязательно нужно иметь в наличии полис ОСАГО.

Если все вышеуказанные условия соблюдены, для допуска к экзамену на личном автомобиле будет достаточно подать заявку в орган, занимающийся проведением проверки знаний у начинающих водителей.

Бортжурнал,ГИБДД,
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