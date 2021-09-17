Можно ли сдавать экзамен на права на своей машине?

Наши читатели интересуются, возможно ли пройти экзамены по вождению в ГИБДД не на служебном автомобиле, а на своем? Ведь машины гаишников, говорят, находятся в плачевном состоянии. Отсюда и куча ошибок у экзаменуемых.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов РИА Новости/Максим Блинов

Мы данный вопрос переадресовали сотруднику ГИБДД. Последний ответил, что жёсткого регламента о собственности ТС, на котором будет сдаваться практический экзамен, нигде не прописано.

При этом есть ряд условий, без выполнения которых машина не будет допущена к экзаменам по вождению.

Автомобиль должен быть оснащен видеорегистратором с фиксацией видео и звука. Машина должна быть в хорошем техническом состоянии (диагностическая карта). Обязательно нужно иметь в наличии полис ОСАГО.