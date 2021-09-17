Новые Tesla могут признать опасными

Журналисты издания Consumer Reports неделю ездили на новой Tesla Model S, оборудованной угловатым «штурвалом» – именно он стал главным объектом их изучения. По их словам, устройство имеет намного больше недостатков, чем достоинств, вызывает серьезные неудобства и даже может стать причиной аварийной ситуации. Это вызывает опасения, учитывая, что новые автомобили Tesla не получат традиционный круглый руль даже в качестве опции.

Фото: © Tesla © Tesla

В испытании Consumer Reports поучаствовали 10 водителей. Один положительный аспект они все же отметили: в отличие от круглого руля, U-образный «штурвал» в нейтральном положении не прикрывает приборную панель. Однако из-за правого угла руля некоторым водителям не видна кнопка, выводящая на экран «мультимедийки» меню с основными функциями.

Видео дня

Далее речь идет только о недостатках. Материал руля оказался слишком скользким: во время крутых поворотов он выскальзывает из рук, что особенно опасно на высоких скоростях. Из-за его вытянутой формы водитель не знает, что ожидать, так как при вращении под руку может попасть угол, плоская часть либо вообще ничего.

Одна из женщин, испытывавших «Теслу», пожаловалась на слишком толстый обод, который явно не рассчитан на небольшие кисти. Кроме этого, водители отчитались о боли и усталости рук из-за отсутствия привычных точек опоры. Не спасал и фирменный автопилот Tesla: по правилам даже с включенной системой водитель обязан держать руки на руле.

Еще одна проблема – переключатели. У Model S рычажки «поворотников» заменены кнопками на самом руле, которые вращаются при его повороте, вызывая путаницу. Несколько водителей пожаловались, что им приходилось отвлекаться от дороги и смотреть на «штурвал», а другие и вовсе пренебрегали «поворотниками», чтобы не включить ложный.

Остальные кнопки на руле тоже сенсорные и слишком легко откликаются на нажатие. Так, журналисты непроизвольно включали дальний свет, брызгали омывателем на лобовое стекло, а также сигналили прохожим. При этом когда сигнал понадобился, один из водителей не смог вовремя его найти, что чуть не стало причиной аварийной ситуации.