В линейке Renault Logan появится битопливная версия

Renault Logan обзаведется битопливной модификацией, сообщает Drom со ссылкой на партнера АвтоВАЗа – тольяттинскую компанию «АТС-Авто», выпускающую Lada на метане. По данным издания, Logan, который может будет заправлять как бензином, так и сжатым природным газом, выйдет на российский рынок уже в ноябре 2021 года. Производить его будут мелкой серией под собственным брендом «АТС».

Фото: © Drom © Drom

«АТС-Авто» своими силами разработала газобаллонное оборудование для Logan, сказал глава фирмы Алексей Сучков. На сегодняшний день автомобиль проходит сертификацию. Переоборудовать «Логаны», сходящие с конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, будут на заводе «АТС-Авто», а продавать – через сеть Renault. Причем несмотря на другой шильдик на них будет распространяться заводская гарантия.

Базой для битопливного Logan стала самая мощная версия – с 1,6-литровым мотором, развивающим 113 лошадиных сил, и пятиступенчатой «механикой».