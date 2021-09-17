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В линейке Renault Logan появится битопливная версия

Motor.ru
1 час назад

Renault Logan обзаведется битопливной модификацией, сообщает Drom со ссылкой на партнера АвтоВАЗа – тольяттинскую компанию «АТС-Авто», выпускающую Lada на метане. По данным издания, Logan, который может будет заправлять как бензином, так и сжатым природным газом, выйдет на российский рынок уже в ноябре 2021 года. Производить его будут мелкой серией под собственным брендом «АТС».

В линейке Renault Logan появится битопливная версия
Фото: © Drom© Drom

«АТС-Авто» своими силами разработала газобаллонное оборудование для Logan, сказал глава фирмы Алексей Сучков. На сегодняшний день автомобиль проходит сертификацию. Переоборудовать «Логаны», сходящие с конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, будут на заводе «АТС-Авто», а продавать – через сеть Renault. Причем несмотря на другой шильдик на них будет распространяться заводская гарантия.

Базой для битопливного Logan стала самая мощная версия – с 1,6-литровым мотором, развивающим 113 лошадиных сил, и пятиступенчатой «механикой».

«АТС-Авто» также занимается выпуском Vesta CNG, являющейся на сегодняшний день единственной моделью Lada с газобалонным оборудованием. Кроме этого, в следующем году в гамму вернется метановый Largus, который на время исчез с обновлением модели.

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