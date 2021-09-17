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Старые машины эффектно отправляют в последний путь

Российская Газета
39 минут назад

Дикая природа Аляски прекрасна и удивительна, а традиции местных жителей, в жилах которых течет кровь индейцев, эскимосов и европейских переселенцев, не всегда понятны иностранцам. Одним из таких экзотических и, надо признать, очень зрелищных обычаев является отправка на свалку отживших свой век автомобилей, которую практикуют в городке Глейшер Вью.

Похороны автохлама: машины эффектно отправляют в последний путь
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Живописное местечко - горные речушки, обрывы и ледники - кажется, само подсказало, как обставить все ярко и драматично. Ржавые, еле движущиеся легковушки, пикапы и грузовички на радость зевакам и юным видеоблогерам сбрасывают с 90-метрового обрыва. И не просто сталкивают вручную, а как в кинобоевиках, направляют к пропасти без водителя, зафиксировав педаль газа булыжником или обрезком доски.

Взлетающие вверх с небольшого трамплина и с грохотом падающие вниз автомобили - что может быть зрелищнее в День независимости? Грех под такое не собраться всей семьей за город, не выпить бутылочку пива и не съесть приготовленного на барбекю мяса.

Пока этой традиции всего два десятка лет и поглазеть на автомобильные сальто с обрыва собираются в основном три сотни местных жителей, но постепенно шоу из Глейшер Вью становится популярным и в других регионах США. За похоронами старых авто следят через трансляции в Сети. Пока, тьфу-тьфу, все эти мероприятия обходились без жертв и эксцессов. Экологи тоже не против - после шоу местные жители аккуратно собирают останки разбившихся машин и отвозят их в пункт приема металлолома.

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