Как купить качественный подержанный автомобиль

Дефицит и высокая стоимость новых автомобилей вынудила покупателей обратиться ко вторичному рынку. Даже среди подержанных машин можно найти хорошие экземпляры.

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К сожалению, на фоне высокого спроса на вторичном рынке начали оживляться и мошенники, которые всеми способами пытаются получить собственную выгоду путем обмана покупателей.

У каждого есть собственные секреты по обман доверчивых автомобилистов. Поэтому никто не застрахован от приобретения некачественного транспортного средства под видом хорошей и рабочей машины.

Но это не говорит о том, что на вторичном рынке нельзя приобрести хороший автомобиль. Такая возможность есть в руках у каждого автомобилиста. В первую очередь будущему владельцу следует проверить всю документальную и юридическую составляющую. Для этого есть сразу несколько ресурсов. Не менее важным пунктом считается проверка участия в ДТП.