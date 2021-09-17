Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Как купить качественный подержанный автомобиль

Car.ru
1 час назад

Дефицит и высокая стоимость новых автомобилей вынудила покупателей обратиться ко вторичному рынку. Даже среди подержанных машин можно найти хорошие экземпляры.

Как купить качественный подержанный автомобиль
Фото: car.rucar.ru

К сожалению, на фоне высокого спроса на вторичном рынке начали оживляться и мошенники, которые всеми способами пытаются получить собственную выгоду путем обмана покупателей.

У каждого есть собственные секреты по обман доверчивых автомобилистов. Поэтому никто не застрахован от приобретения некачественного транспортного средства под видом хорошей и рабочей машины.

Но это не говорит о том, что на вторичном рынке нельзя приобрести хороший автомобиль. Такая возможность есть в руках у каждого автомобилиста. В первую очередь будущему владельцу следует проверить всю документальную и юридическую составляющую. Для этого есть сразу несколько ресурсов. Не менее важным пунктом считается проверка участия в ДТП.

С появлением новой функции на портале Госуслуг, оформлять сделку по купле-продаже транспортного средства можно абсолютно официально. Обе стороны будут иметь доступ ко всей необходимой информации, что лишний раз обезопасит от содействия с мошенниками.

Бортжурнал,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители