Что такое система распознавания дорожных знаков?

Современные машины помогают автомобилистам лучше ориентироваться на трассе при помощи встроенных электронных систем. Эксперты решили разобраться, что такое система РДЗ.
Крупные иностранные автокомпании выпускают машины со встроенной функцией распознавания дорожных знаков. Речь идёт о комплексе датчиков и видеокамер, устанавливаемых снаружи и внутри транспортного средства.
В этом случае принцип действия является простым. Камеры, расположенные на лобовом стекле, занимаются считыванием информации о знаках. Потом полученные данные возникают на специальном дисплее. Благодаря этому автомобилист узнаёт, какой знак находится впереди, а также какие действия следует выполнить.
Существуют системы РДЗ второй генерации, которые помимо анализа знаков, предупреждают водителей о пешеходных переходах, тупиках, автопробках, ремонте дорог. Благодаря системе РДЗ уменьшилось число ДТП.
Эксперты рекомендуют водителям новичкам и тем, которые чувствуют себя неуверенно за рулём, приобрести систему распознавания дорожных знаков. Таким образом автомобилист частично сможет защитить себя от казусов на автотрассе, сохранить в целости машину. Отличным вариантом является покупка иномарки со встроенной современной системой РДЗ.