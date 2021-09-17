Что такое система распознавания дорожных знаков?

Современные машины помогают автомобилистам лучше ориентироваться на трассе при помощи встроенных электронных систем. Эксперты решили разобраться, что такое система РДЗ.

Фото: car.ru car.ru

Крупные иностранные автокомпании выпускают машины со встроенной функцией распознавания дорожных знаков. Речь идёт о комплексе датчиков и видеокамер, устанавливаемых снаружи и внутри транспортного средства.

В этом случае принцип действия является простым. Камеры, расположенные на лобовом стекле, занимаются считыванием информации о знаках. Потом полученные данные возникают на специальном дисплее. Благодаря этому автомобилист узнаёт, какой знак находится впереди, а также какие действия следует выполнить.

Существуют системы РДЗ второй генерации, которые помимо анализа знаков, предупреждают водителей о пешеходных переходах, тупиках, автопробках, ремонте дорог. Благодаря системе РДЗ уменьшилось число ДТП.