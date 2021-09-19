Какие средства самообороны можно возить в машине?

«Закон «Об оружии» запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя», — сообщил юрист.

Он уточнил, что подобное оружие можно возить в автомобиле только вместе с разрешением на него, при этом оружие должно быть сложенным и незаряженным. Травматическое оружие должно быть в кобуре, при этом патроны должны находиться отдельно. Те же правила распространяются и на газовые пистолеты и револьверы.