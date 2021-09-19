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Водителям назвали средства самообороны, которые можно возить в машине

Газета.Ruиещё 3
20 часов назад

Российским водителям разрешено без особых мер предосторожности провозить в автомобиле газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Какие средства самообороны можно возить в машине?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, обнаруженные в салоне импортные электрошокеры или устройства кустарного производства могут привести к выписке штрафов.

«Закон «Об оружии» запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя», — сообщил юрист.

Он уточнил, что подобное оружие можно возить в автомобиле только вместе с разрешением на него, при этом оружие должно быть сложенным и незаряженным. Травматическое оружие должно быть в кобуре, при этом патроны должны находиться отдельно. Те же правила распространяются и на газовые пистолеты и револьверы.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. В частности, основные понятия закона «Об оружии» предлагается дополнить новым — «медицинские противопоказания к владению оружием».

Бортжурнал,Анатолий Миронов,Владимир Путин,
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