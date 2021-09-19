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Самые безопасные авто в мире

Car.ru
2 часа назад

Современные производители уделяют большое количество внимания безопасности выпускаемых транспортных средств.

Самые безопасные авто в мире
Фото: Car.ruCar.ru

Для того чтобы убедиться в их безопасности, проводятся различные тестовые испытания, которые подтверждают надежность и практичность автомобилей. Аналитики провели исследования и составили рейтинг самых надежных машин, эксплуатация которых является очень безопасной, благодаря оснащению.

В составленном перечне оказались: BMW 3-Series, Tesla Model 3, BMW Z4, Mercedes-Benz CLA Class и Mercedes-Benz A-Class. Все автомобили действительно отличаются большим количеством опций, необходимых для их безопасности. К ним можно отнести: ABS, систему курсовой устойчивости, систему предотвращения столкновений, голосовых помощников и так далее.

Производители делают все возможное для того, чтобы выпускаемые автомобили доставляли водителям исключительно положительные эмоции, не вызывая никаких проблем и не становясь причиной для возникновения аварийных ситуаций.

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