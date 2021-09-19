Самые безопасные авто в мире

Современные производители уделяют большое количество внимания безопасности выпускаемых транспортных средств.

Для того чтобы убедиться в их безопасности, проводятся различные тестовые испытания, которые подтверждают надежность и практичность автомобилей. Аналитики провели исследования и составили рейтинг самых надежных машин, эксплуатация которых является очень безопасной, благодаря оснащению.

В составленном перечне оказались: BMW 3-Series, Tesla Model 3, BMW Z4, Mercedes-Benz CLA Class и Mercedes-Benz A-Class. Все автомобили действительно отличаются большим количеством опций, необходимых для их безопасности. К ним можно отнести: ABS, систему курсовой устойчивости, систему предотвращения столкновений, голосовых помощников и так далее.