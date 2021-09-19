Люксовые электрокары Cadillac после старта предзаказа раскупили за 19 минут

В США 19 сентября открылся предзаказ на новинку Cadillac — люксовый электрический внедорожник Lyriq. Уже через 19 минут предзаказ закрылся, поскольку все автомобили раскупили. Сумма предзаказа, как и у Tesla, составляла всего $100. Базовую версию автомобиля можно было купить за $58 795.

Фото: cadillac.com cadillac.com

Новые владельцы получат свои электрокары летом 2022 года. Cadillac Lyriq поступит в продажу в 2022 году. Сколько автомобилей было доступно по предзаказу, неизвестно.

Эксперты предположили, что объём первой партии ограничивается несколькими десятками тысяч машин.

В версии Debut Edition у авто Lyriq — стеклянная крыша, звуковая система AKG с 19 громкоговорителями и системой активного шумоподавления, система автоматической парковки, цифровой ключ и адаптивный круиз-контроль. Cadillac Lyriq, первый полностью электрический автомобиль бренда, уже рекламируют многие звёзды шоу-бизнеса.

Главную роль в рекламном ролике сыграла актриса Реджина Кинг. Кид Куди, ещё одно лицо электрокара, добавил фотографию в свой инстаграм рядом с новым внедорожником и написал, что у него «правильная атмосфера».

Компания General Motors представила новый электромобиль от Cadillac в 2020 году. Уже тогда стало известно, что на одной зарядке авто может проехать свыше 480 км и в нём есть информационно-развлекательная система с 33-дюймовым экраном.