Водителям раскрыли правильный способы хранить сезонную резину

Директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов раскрыл автомобилистам правильный способ хранения сезонной резины. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что неверное складирование покрышек в течение того времени, что они не используются, приводит к преждевременной порче, старению и ухудшению качеств, например, потере эластичности, трещинам, деформации.

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Среди правил автоэксперт назвал следующие: нельзя хранить резину под прямыми лучами солнца, иначе повреждается структура, а также на масляной или жирной поверхности, поскольку химия также может повредить ее.

«Электроприборы, например, сварочный аппарат, выделяя озон, состаривают покрышки раньше срока, поэтому хранить их в открытом виде в гараже, где проходят какие-либо ремонтные работы, контрпродуктивно», — добавил Рязанов.

По его словам, при хранении также важно учитывать температуру и влажность, оптимальные вариант – это проветриваемое помещение около 25 градусов и 60-80 процентов влажности. На балконе или во дворе под навесом резину могут испортить погодные условия.

Рязанов посоветовал отдать шины на сезонное хранение в специальные боксы, которые есть у крупных автомагазинов, сервисов или дилеров. Тогда можно получить гарантию, что покрышки будут храниться правильно.