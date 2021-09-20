На вооружении ГИБДД появились новые приборы

Рассказываем, что будут измерять сотрудники ДПС и чем это грозит водителям.

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В Госавтоинспекции рассказали о специальных приборах, которыми пользуются сотрудники дорожной полиции. В арсенале инспекторов ГИБДД есть не только алкотестеры и радары для измерения скорости движения машин, но и особое оборудование, о котором не знают многие водители.

Одним из необычных приборов является люфтомер. Он используется для определения наличия зазоров в механизме рулевого управления авто. Таким оборудованием уже обеспечены инспекторы ГИБДД в Республике Коми.

Согласно ПДД, езда на автомобиле запрещена при достижении определенного показателя люфта рулевого колеса. Для легковых авто этот параметр не должен превышать 10 градусов, для автобусов — 20 градусов, а для грузовых машин — 25 градусов. Если у автомобиля будет обнаружено отклонение от указанных норм, то он отправится на штрафплощадку.