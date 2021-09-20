Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

На вооружении ГИБДД появились новые приборы

АвтоКод
4 часа назад

Рассказываем, что будут измерять сотрудники ДПС и чем это грозит водителям.

На вооружении ГИБДД появились новые приборы
Фото: АвтоКодАвтоКод

В Госавтоинспекции рассказали о специальных приборах, которыми пользуются сотрудники дорожной полиции. В арсенале инспекторов ГИБДД есть не только алкотестеры и радары для измерения скорости движения машин, но и особое оборудование, о котором не знают многие водители.

Одним из необычных приборов является люфтомер. Он используется для определения наличия зазоров в механизме рулевого управления авто. Таким оборудованием уже обеспечены инспекторы ГИБДД в Республике Коми.

Согласно ПДД, езда на автомобиле запрещена при достижении определенного показателя люфта рулевого колеса. Для легковых авто этот параметр не должен превышать 10 градусов, для автобусов — 20 градусов, а для грузовых машин — 25 градусов. Если у автомобиля будет обнаружено отклонение от указанных норм, то он отправится на штрафплощадку.

В ГИБДД также пояснили, что водителя авто с завышенным люфтом руля ждет административный штраф в размере 500 рублей.

Бортжурнал,ГИБДД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители