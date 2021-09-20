Nissan выпустил в продажу спецсерии Qashqai и X-Trail

Российским покупателям стали доступны новые версии внедорожников Nissan Qashqai и X-Trail. Как стало известно «Автостат Инфо» из официального сообщения марки «Ниссан», речь идет о серии N-Design.
Облик внедорожника Nissan X-Trail в версии N-Design отличается темной фирменной решеткой радиатора V-Motion, оригинальными черными литыми диски, черными рейлингами и накладками на зеркалах цвета черный металлик.
Сообщается также, что версия N-Design разработана на базе комплектации Nissan X-Trail SE+. Модель спецсерии предлагается как в оснащении с 2,0-литровым мотором, так и в версии с полным приводом и 2,5-литровым двигателем. Стоимость такого внедорожника стартует соответственно с отметки 2 427 000 рублей для двухлитровой модели и с 2 509 000 рублей для версии двигателем объемом 2,5 литра.
Модель Nissan Qashqai в версии N-Design получила оригинальные колесные диски, затемненные фары, накладки на зеркала цвета черный металлик, а также фирменную решетку V-Motion и черные рейлинги. Версия N-Design доступна для передне- и полноприводных моделей в комплектации SE Top и доступна по цене от 2 108 000 рублей (переднеприводное исполнение) и от 2 200 000 рублей (полный привод).