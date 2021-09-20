Сколько сезонов подряд можно ездить на зимних шинах?

Перед началом зимнего сезона имеет смысл оценить состояние резины, в которую будет "переобут" автомобиль. На какие моменты нужно обратить внимание, и чем грозит несоблюдение норм, рассказали автоэксперты.

Фото: ©Shutterstock / Fotodom ©Shutterstock / Fotodom

При оценке состояния шин, следует руководствоваться рекомендациями производителя, а также нормативными актами и фактическим состоянием резины, пишет "АвтоПарк".

Видео дня

Здесь важно проштудировать официальные сайты производителей, чтобы выяснить, сколько лет может прослужить продукция бренда. Самый большой срок составляет 10 лет, однако подавляющее большинство шин рекомендуется менять вдвое чаще – раз в 5-6 лет. Это соответствует требованиям российского ГОСТа (ГОСТ 4754-97), который определяет эксплуатационный срок шин в 5 лет с момента изготовления.

Важно понимать, что речь идет именно о моменте изготовлении, а не о дате продажи. Для того чтобы установить, когда были изготовлены шины, нужно изучить обозначения на боковине покрышки. Чаще всего информация об этом представлена в овальной отформовке с четырьмя цифрами. Первые две цифры – порядковый номер недели в году, вторые две – год выпуска.

Если шина получила порезы, была проколота и отремонтирована, ездить на таком колесе рекомендуется не более двух лет.

А если водитель ездит очень много (например, более 50 тысяч километров в год), тогда зимнюю резину следует менять примерно через год эксплуатации.

Также при оценке состояния шин можно ориентироваться на остаточную глубину рисунка протектора. Чтобы ее проверить, иногда не нужно вооружаться штангель-циркулем, так как некоторые современные модели оснащены индикаторами износа.

Отмечается, что именно индикаторы износа протектора могут привести к штрафу за эксплуатацию "лысой" резины. Кроме того, езда на такой резине чревата неконтролируемыми заносами, увеличением тормозного пути и ухудшением курсовой устойчивости.