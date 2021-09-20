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Сколько сезонов подряд можно ездить на зимних шинах, рассказали эксперты

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2 часа назад

Перед началом зимнего сезона имеет смысл оценить состояние резины, в которую будет "переобут" автомобиль. На какие моменты нужно обратить внимание, и чем грозит несоблюдение норм, рассказали автоэксперты.

Сколько сезонов подряд можно ездить на зимних шинах?
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom

При оценке состояния шин, следует руководствоваться рекомендациями производителя, а также нормативными актами и фактическим состоянием резины, пишет "АвтоПарк".

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Здесь важно проштудировать официальные сайты производителей, чтобы выяснить, сколько лет может прослужить продукция бренда. Самый большой срок составляет 10 лет, однако подавляющее большинство шин рекомендуется менять вдвое чаще – раз в 5-6 лет. Это соответствует требованиям российского ГОСТа (ГОСТ 4754-97), который определяет эксплуатационный срок шин в 5 лет с момента изготовления.

Важно понимать, что речь идет именно о моменте изготовлении, а не о дате продажи. Для того чтобы установить, когда были изготовлены шины, нужно изучить обозначения на боковине покрышки. Чаще всего информация об этом представлена в овальной отформовке с четырьмя цифрами. Первые две цифры – порядковый номер недели в году, вторые две – год выпуска.

Если шина получила порезы, была проколота и отремонтирована, ездить на таком колесе рекомендуется не более двух лет.

А если водитель ездит очень много (например, более 50 тысяч километров в год), тогда зимнюю резину следует менять примерно через год эксплуатации.

Также при оценке состояния шин можно ориентироваться на остаточную глубину рисунка протектора. Чтобы ее проверить, иногда не нужно вооружаться штангель-циркулем, так как некоторые современные модели оснащены индикаторами износа.

Отмечается, что именно индикаторы износа протектора могут привести к штрафу за эксплуатацию "лысой" резины. Кроме того, езда на такой резине чревата неконтролируемыми заносами, увеличением тормозного пути и ухудшением курсовой устойчивости.

Начало осени и резкое похолодание по всей стране напоминает водителям о том, что вскоре станет необходимой замена летней резины на зимнюю. Специалист рассказал, как сделать это правильно и не заплатить слишком много.

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