Обновленный Mitsubishi Outlander: что поменялось и зачем

Уже в следующем году на российском рынке появится абсолютно новый Mitsubishi Outlander. Конвейер японского производителя в Калуге будет готов производить новые кроссоверы. Но в то же время производитель решил обновить и модель текущей генерации.

Следует сразу оговориться, что речь в данном случае пойдет не об обновлении в привычном понимании, а о смене модельного года. Производитель внес изменения в оснащение, добавил новые функции в комплектацию.

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Многие характеристики сохранились от прошлогодней версии Black Edition. Осталась черная радиаторная решетка и декоративные планки на ней. В комплектации Ultimate появились противотуманные фары, пространство вокруг них отделано п-образными хромированными накладками.

Рейлинги на крыше окрашены в черный цвет, как у Black Edition. Начиная с версии Intense+ крышку багажника прикрывает черный спойлер. Иным стал дизайн двухцветных легкосплавных дисков, на 16 и 18 дюймов.

Сиденья в комплектациях Instyle и Ultimate отделаны комбинированной имитацией замши и кожи, на боковинах присутствует кожзаменитель. Багажник объемом 477 литров под шторку по-прежнему является одним из ключевых преимуществ. Начиная с комплектации Invite, под полом багажника располагается органайзер, на версии Instyle пятая дверь оснащена электроприводом.

Доработан медиацентр с 8-дюймовым тачскрином и Яндекс.Авто. Его функционал расширился, но по-прежнему не хватает качественной графики. Функционал расширен приложениями «МТС Музыка», онлайн-кинотеатром KION, предусмотрена возможность просмотра видео с USB-флешек, при условии, что автомобиль не находится в движении. Экран бортового компьютера изменению не подвергался.

Силовая установка осталась прежней. Кроссовер продолжает радовать плавностью хода на асфальтированных дорогах и выглаженных гравийках. Однако на более крупных препятствиях и волнистом асфальте подвеске не хватает собранности и плотности.

Атмосферный двигатель объемом 2,0 и мощностью 146 лошадиных сил) или 2,4 мощностью 167 лошадиных сил, сочетается с вариатором и системой полного привода S-AWC. Двигатели быстро выходят на рабочие обороты, но при наращивании скорости потенциал тускнеет, приходится с усилием давить на правую педаль, выбирать коридоры для обгона попросторнее. Во время скоростной езды в салоне слышится гул.