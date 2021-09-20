Как не повредить подвеску на «лежачем полицейском»?

Попробуем выяснить, как можно продлить срок службы деталям подвески при условии, что приходится постоянно проезжать через лежачих полицейских.

Лежачие полицейские выполняют действительно важную функцию - остужают пыл гонщиков. Многие самостоятельно остановиться не могут, нужна конструкция, которая заставит нажать на тормоз. Обидно только, что мириться с лежачими полицейскими приходится и нормальным водителям, тем, которые не ездят по дорогам города как сумасшедшие. Всем нужно знать, что подобные препятствия негативно отражаются на подвеске, да и не все лежачие полицейские создаются по стандартам ГОСТ. Чтобы потом не платить за ремонт, лучше все-таки знать, как проезжать через лежачий полицейский правильно.

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Дайте газу перед неровностью. Таким образом тяжелая ось разгрузится.

Переезжайте медленно. Интересно только, как только при таких условиях избавиться от хвоста, который может тянуться сзади и недовольно сигналить.

Одним колесом старайтесь съезжать на обочину.

Направляйте автомобиль наискосок, таким образом неровность можно будет проехать поочередно разными колесами.

Притормозите заранее, после проезжайте по неровности, полностью убрав ногу с педали тормоза, придерживайтесь скорости 15-20 километров в час. В интернете имеются следующие убеждения:

Теперь давайте выясним, а какому из советов верить и главное придерживаться после, в реальной жизни. Сразу нравоучения про большую скорость отметайте, они не только не помогут, а напротив, навредят транспортному средству. Самая оптимальная скорость - 15-20 километров в час. Более того, набирать скорость в непогоду категорически нельзя, водитель может просто потерять управление и попасть в ДТП.

Проезжать "лежачего полицейского" лучше действительно не под прямым углом, а немного наискосок. Почему? Тут все элементарно. Масса транспортного средства, приходящаяся например на переднюю ось, поднимается сначала одним колесом, а после другим. Таким образом весь процесс затягивается на длительное время. Можно, конечно, чтобы сократить время, выехать одним колесом за пределы лежачего полицейского, то есть на обочину, но не забывайте, что на дороге есть и другие участники движения.

Не хотите медлить? Есть и динамический способ проехать "лежачего полицейского". Перед ним сначала затормозите, далее отпустите тормоз и отправляйтесь в путь. ВНИМАНИЕ! Способ требует сноровки и опыта. Лучше выбирайте вариант, который позволит вам проезжать под углом.