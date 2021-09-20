Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Полиция уничтожила построенный на заказ BMW

Российская Газета
1 час назад

В Великобритании полиция уничтожила редчайший BMW M3 с кузовом универсал. Как известно, с заводского конвейера мощные M3 сходят исключительно с кузовами седан и купе, а вот универсалы строятся в единичных экземплярах различными умельцами и тюнинговыми фирмами.

Полиция уничтожила построенный на заказ редчайший BMW
Фото: YOUTUBE YOUTUBE

Само по себе в Европе это не запрещено, но тут особый случай - оказалось, что "эмка" была собрана как минимум из четырех машин, две из которых числились в угоне!

Все началось с того, что сотрудники полиции решили проверить номера, установленные на необычный автомобиль. Оказалось, что по документам они принадлежали универсалу со скромным двухлитровым дизелем. BMW изъяли для дальнейшей проверки, в ходе которой выяснилось, что номера на агрегатах сточены, а наклейки удалены.

Криминалистам, тем не менее, удалось установить, что двигатель и ходовая часть позаимствованы у двух BMW M3, угнанных в прошлом году. Причем одну из них преступники увели прямо из автосалона. Идеально окрашенный кузов, как оказалось, был сварен из частей нескольких машин. По словам представителя полиции, это было сделано таким образом, что ездить на таком BMW было просто опасно: "Слой краски не спасет вам жизнь при столкновении".

По решению суда самопальный универсал BWM M3 изъяли у владельца и отправили в утилизацию. После слива технических жидкостей автомобиль потрясающего цвета "зеленая лужайка" сначала расплющили прессом, а затем перемололи на мелкие кусочки в измельчителе. Владелец не получил никакой компенсации - сотрудники полиции лишь посоветовали ему в следующий раз лучше смотреть, что покупает.

Бортжурнал,BMW M3,BMW,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители