Ученые определили наиболее опасную музыку для прослушивания за рулем

Исследователи из Университета Брунеля провели эксперимент и выяснили, как разная музыка влияет на водителя во время езды.

Как пишет «Газета.ру», в эксперименте участвовали 34 взрослых человека. Они воспользовались симулятором вождения — нужно было «проехать» по городским дорогам. Каждые восемь минут симуляции водители сталкивались с пятью событиями. Это, например, переход дороги пешеходом, обгон грузовика и т.д.

Учёные включали водителям в качестве звукового окружения либо шум городского движения, либо разговорную речь, либо тихую или громкую музыку с текстом и без него.

Как оказалось, при прослушивании громкой музыки или песен у водителей регистрировался более высокий уровень эмоционального возбуждения.