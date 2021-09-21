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Ученые определили наиболее опасную музыку для прослушивания за рулем

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Исследователи из Университета Брунеля провели эксперимент и выяснили, как разная музыка влияет на водителя во время езды.

Ученые определили наиболее опасную музыку для прослушивания за рулем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как пишет «Газета.ру», в эксперименте участвовали 34 взрослых человека. Они воспользовались симулятором вождения — нужно было «проехать» по городским дорогам. Каждые восемь минут симуляции водители сталкивались с пятью событиями. Это, например, переход дороги пешеходом, обгон грузовика и т.д.

Учёные включали водителям в качестве звукового окружения либо шум городского движения, либо разговорную речь, либо тихую или громкую музыку с текстом и без него.

Как оказалось, при прослушивании громкой музыки или песен у водителей регистрировался более высокий уровень эмоционального возбуждения.

«Самое важное при прослушивании музыки во время вождения – не перегрузиться ментально. Основной посыл этого исследования в том, что водителям следует рассмотреть возможность прослушивания мягкой музыки без слов для оптимизации своего психического состояния при вождении в стрессовой городской среде», — отметили учёные.

Бортжурнал,Газета.Ru,
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