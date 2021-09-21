Столетнему водителю вернули раритетный Bentley

Британец Эдди Хьюз в свой сотый день рождения получил от родственников в подарок автомобиль, который водил еще в 1964 году, сообщает Fox News.

Почти шестьдесят лет назад Хьюз работал личным водителем и в течение года возил своего начальника на Bantley S3. Впоследствии он рассказал своему сыну Рону, что это был лучший автомобиль, которым им когда-либо приходилось управлять, после чего Рон начал поиски той самой машины, чтобы порадовать отца.

Родственники Эдди искали Bantley двадцать лет. По словам Рона, автомобиль отыскал его сын Джеймс: машина была выставлена на продажу в США. Семья приобрела заветный S3 и организовала его доставку в Великобританию.

«Автомобиль был полностью укомплектован своими оригинальными деталями, но его ходовое состояние было плохим, пока его не починили», – рассказал Рон.

После ремонта авто подарили Эдди.

«Я просто не мог в это поверить. Было приятно увидеть его (автомобиль. – примечание «Газеты.Ru» снова», – заявил Хьюз.

По его словам, машина все еще хорошо ездит, однако он сам не сможет ей управлять, так как намерен отказаться от водительских прав.