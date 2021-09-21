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BMW патентует новые распашные двери для будущих внедорожников

Car.ru
2 часа назад

Новая патентная заявка подана компанией BMW на революционно новый тип дверей. Такие уникальные конструкции смогли бы найти свое место в новых внедорожниках BMW X8, XM или даже в обновленной версии BMW X7.

BMW патентует новые распашные двери для будущих внедорожников
Фото: BMW BMW

На чертежах изображен большой трехрядный внедорожник. На одном из них часть крыши открывается дверью, а на другом — поднимается кверху после открытия задней двери. Такая конструкция облегчит доступ в автомобиль. Убрав часть крыши, пассажирам будет легче проникать на заднее центральное сиденье и на третий ряд.

Новая конструкция найдет реализацию в будущих автомобилях BMW с платформой Neue Klasse с учетом электрификации. Она предоставляет больше полезного пространства для аккумуляторного устройства хранения энергии.

Еще одно интересное решение, отмеченное в патенте – обращенные назад сиденья. Такие дверные надставки упростят доступ к ряду сидений, расположенных непосредственно возле двери.

BMW

В патенте речь идет о двух конфигурациях. В одном варианте дверь можно открыть, оставив верхнюю часть крыши на месте. В другой версии панель крыши можно отделить от двери и открыть вверх.

Механизм открывания может приводиться в действие механическим, гидравлическим или электрическим способом.

Бортжурнал,BMW,
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