У битопливной Lada Vesta появилась «люксовая» версия с новой мультимедийкой

АвтоВАЗ пересмотрел комплектации битопливной Lada Vesta CNG. Сайт «Лада.Онлайн» обратил внимание на то, что еще в начале весны модель лишилась топовой комплектации Luxe, а в середине сентября она вновь появилась в списке доступных, но уже с названием Luxe EnjoY. Такая Vesta CNG получила расширенный список оснащения и новую мультимедийную систему EnjoY, а стоит она 1 109 900 рублей. Это на 95 тысяч рублей дороже «средней» комплектации Comfort.

Фото: © Lada.ru © Lada.ru

По состоянию на 21 сентября для Lada Vesta CNG доступны три уровня исполнения: начальный Classic по цене 983 900 рублей, средний Comfot стоимостью 1 014 900 рублей и самый дорогой Luxe EnjoY за 1 109 900 рублей.

В список оснащения последней, помимо нового мультимедийного комплекса, входят противотуманные фары с функцией освещения поворота, элементы из экокожи в отделке салона, подогрев руля, трехуровневый подогрев передних кресел, климат-контроль, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, шесть динамиков и 16-дюймовые диски.

У битопливной Vesta в багажнике размещен металлокомпозитный газовый баллон, который при емкости в 90 литров вмещает 18 кубометров газа. Баллон оснащен скоростным клапаном, исключающим возможность разрыва и неконтролируемого выхода газа при повреждении газовой магистрали. Внешне же Vesta CNG можно отличить от обычной только по увеличенной крышке заливной горловины.

Битопливную версию «Весты» выпускают с 2017 года, а позже к ней присоединился и Largus. Однако с февраля 2021 года Largus CNG не собирают — производство возобновится только в первом квартале 2022 года.