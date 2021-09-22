Acura обновила кроссовер RDX

Кроссовер Acura RDX третьего поколения продается с лета 2018 года, а значит пришло время для небольшого рестайлинга. Никаких серьезных изменений для модели не предусмотрено: локальные корректировки внешности, пересмотренный список оснащения и расширенная палитра цветов кузов — вот, пожалуй, и всё. Как и прежде, на вершине иерархической лестнице расположена лимитированная версия RDX PMC Edition. Такие машины собирают вручную на заводе марки в американском штате Огайо и красят в цвет суперкара NSX Type S.

Фото: © Acura © Acura

Нетрудно заметить, что после обновления Acura RDX стал больше походить на MDX, особенно спереди. Уменьшилась рамка решетки радиатора, воздухозаборники в бампере стали больше, а светодиодные противотуманки (базовое оснащение для RDX A-Spec, Advance Package и PMC Edition) теперь обрамляет новый хромированный элемент. Сзади обращают внимание прямоугольные патрубки выхлопной системы вместо невзрачных кругляшей, хотя RDX A-Spec по-прежнему щеголяет увеличенными глянцевыми черными насадками.

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Все версии кроссовера идут с колесами диаметром 19 либо 20 дюймов. Плюс доступны несколько новых цветов кузова: черный Liquid Carbon Metallic, фиолетовый Phantom Violet Pearl (для машин с пакетами Technology и Advance) и синий Long Beach Blue Pearl. Последний зарезервирован за RDX PMC Edition, причем в этот колер красят и NSX Type S. Внутри же RDX прежде всего должен удивить тишиной — за это стоит поблагодарить новые звукоизоляционные маты в дверях, потолке, передней панели, центральном тоннеле, багажнике, а также акустические боковые стекла.

Для отделки интерьера используются декоративные вставки из алюминия. При этом для машин с коричневым салоном Saddle Brown эти элементы предложено окрасить в бронзовый цвет, а у кроссоверов с пакетом Advance на их месте будет натуральный деревянный шпон с открытыми порами. В оснащение RDX также добавлены беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, порт USB-C, Qi-зарядка, омыватель камеры заднего вида и фоновая подсветка Iconic Drive с 27 цветами, получившими названия в честь знаменитых дорог и гоночных трасс.

Самая популярная версия RDX среди покупателей до 45 лет — A-Spec — отличается черным декором экстерьера, подрезанным снизу рулём, металлическими накладками с узором Dark Y в салоне и вставками из искусственной замши Ultrasuede. Кроме того, впервые для RDX A-Spec с Advance Package предложена обивка салона белой кожей, и такой же будет по умолчанию у ограниченного всего 200 экземплярами RDX PMC Edition.

А вот по технике изменений у Acura RDX не так много. Например, обновилась система выбора режимов движения Integrated Dynamics System, располагающая четырьмя профилями: Normal, Comfort, Sport и Snow. Теперь разница между ними более заметная. Вдобавок появился электронный усилитель тормозов и перенастроенные адаптивные амортизаторы (для Advance Package).