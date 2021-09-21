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В Узбекистане началось серийное производство автомобилей Lada

Большая Азияиещё 4
2 часа назад

Российский производитель «Автоваз» начал серийную сборку автомобилей Lada совместно с узбекской компанией Roodell на новом заводе «Джизак-ADM», расположенном в свободной экономической зоне «Джизак» (Узбекистан), сообщает пресс-служба «Автоваза».

В Узбекистане началось серийное производство автомобилей Lada
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Автоваз» объявляет о начале серийной сборки автомобилей Lada совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell», — говорится в сообщении.

В свою очередь в сообщении компании Roodell (официальный дилер российских автомобилей в республике) отмечается, что первые Lada Vestа Cross и Lada Xray, произведенные методом крупноузловой сборки, готовятся к отправке в дилерскую сеть.

На заводе будет производиться крупноузловая сборка моделей Lada Vesta SW/SW Cross, Lada XRAY Cross и Lada Largus/Largus Cross. «Сборочный процесс налажен с учетом всех требований „Автоваза“ к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее президент «Автоваза» Николя Мор отмечал, что в Узбекистане после начала сборки Lada будет налажена и сборка моделей Renault.

Производителем также сообщается, что в прошлом году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров по всей стране, было продано более 5 тыс. автомобилей Lada.

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