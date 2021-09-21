Стали известны сроки появления обновленного Kia Seltos

Обновленный Kia Seltos может появиться на рынке уже во второй половине 2021 года, сообщает австралийское издание CarsGuide.com.au со ссылкой на местный офис марки. Ожидается, что первыми рестайлинговый кроссовер получат корейцы, а спустя несколько месяцев модель доберется и до Австралии. По инсайдерской информации, Seltos может преобразиться в стиле Sportage нового поколения, однако подтверждения этому пока нет.

Фото: © Kia © Kia

Seltos дебютировал в Южной Корее в 2019 году, затем появился за пределами страны, в том числе в Австралии и Индии, а в 2020 году модель добралась и до России. На российском рынке кроссовер представлен с базовым 1,6-литровым мотором мощностью 121 либо 123 лошадиные силы, а также со 149-сильным двигателем объемом 2,0 литра. Цены на переднериводные модификации начинаются от 1 299 900 рублей, на полноприводные — от 1 439 900 рублей.

В самой Kia пока не раскрывают информацию о грядущем обновлении Setlos. Зато компания анонсировала вседорожную версию модели под названием X-Line: ожидается, что такой кроссовер получит внедорожный обвес, яркую раскраску кузова с затемненными элементами вместо серебристого хрома и дополнительный декор в салоне. Будет ли серийный компакт-кросс «приподнятым», как ранние концепты X-Line Trail Attack и X-Line Urban, пока неизвестно.