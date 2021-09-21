Чем выпущенная в ФРГ Lada Niva Legend отличается от нашей?

В сентябре 2020 года компания Partisan Motors, основанная выходцем из России Юрием Постниковым, заявила о намерении выпустить ограниченный тираж Lada 4х4 (ныне Niva Legend) в специсполнении 50th Anniversary Limited Edition, приуроченного к 50-летию АвтоВАЗа. Спустя год Partisan Motors поставила автомобиль "эксклюзивному дилеру" из Хальберштадта и опубликовала первые "живые" фото новинки.

Фото: Partisan Motors Partisan Motors

В компании отмечают, что "юбилейный" автомобиль имеет весьма существенные отличия от серийного образца Волжского автозавода", они заключаются в увеличенном дорожном просвете, наличии накладок на колёсные арки, капот и пороги, силовых бамперов с предусмотренным местом для установки лебёдки, подножек, шноркеля и светодиодной головной оптики (производитель Nolden, Германия).

Салон Lada Niva Legend в спецверсии от энтузиастов отличается только отделкой: экокожа с красной прострочкой салоном.

Partisan Motors

Каждый автомобиль получил табличку, на которой указан порядковый номер в рамках партии (будет выпущено 50 машин), и сертификат.

О силовом агрегате ничего не сообщается, но, скорее всего, он изменений не получил, а лишь был слегка доработан для сертификации к требованиям Германии, которые для мелкосерийных машин менее строгие. В России Niva Legend продаётся с 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и системой постоянного полного привода.

Partisan Motors

Цена Lada Niva Legend 50th Anniversary Limited Edition - 19 900 евро (1.7 млн рублей) с учётом всех налогов.