Какие запчасти следует заменять только на оригиналы

На фоне роста цен многие автовладельцы начали экономить на обслуживании своей машины. Тем не менее некоторые запчасти и "расходники" обязательно нужно покупать оригинальными и не экономить на них. В противном случае ремонт автомобиля может обойтись гораздо дороже, чем покупка комплектующих.

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Конечно, это относится не ко всем запчастям – на некоторых экономить даже нужно. Это относится, например, к салонному фильтру. Если в вашем окружении нет аллергиков, то нет необходимости тратить большую сумму на угольный или гипоаллергенный "расходник". Также можно приобретать неоригинальные тормозные диски и колодки – эффективность торможения от этого не меняется, но они значительно дешевле.

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Не стоит экономить на тормозных шлангах. Дешевая запчасть может порваться, что приведет к потере тормозной жидкости и машина просто останется без тормозов, что чревато опасной аварией, пишет портал "Автовзгляд". Рекомендуется приобретать армированные тормозные шланги, которые гораздо крепче резиновых и прослужат дольше.

Еще одна деталь, на которой не следует экономить – ремни. Если приводной ремень срежет при небольшой аварии или он соскочит с роликов, это приведет к выходу из строя генератора и кондиционера. Обломки могут повредить и ремень ГРМ. При обрыве этого ремешка уже не избежать капремонта мотора. Еще один "расходник", крайне важный для работы двигателя – водяной насос или помпа. Если помпу заклинит, это также приведет к обрыву ремня ГРМ со всеми описанными последствиями.

Рекомендуется заменять оригиналом масляной фильтр. Дешевый аналог может просто выдавить или же он треснет по шву. Это приведет к утечке масла, масляному голоданию двигателя с последующим выходом из строя.