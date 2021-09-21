Самый дешевый в мире электромобиль стоит всего 100 долларов

На китайской торговой онлайн-площадке Alibaba появился в продаже миниатюрный электромобиль, предназначенный для перевозки одного человека. Несмотря на крошечные размеры, машина оборудована всеми необходимыми приборами, позволяющими передвигаться по дорогам общего пользования. В зависимости от комплектации и условий поставки стоимость китайского электрокара составляет от 100 до 4000 долларов (примерно от 7 300 до 295 000 рублей по текущему курсу).

Габариты крошечного электромобиля составляют 2133 миллиметра в длину, а также 900 и 1495 миллиметров в ширину и высоту, соответственно. При 1515-миллиметровой колесной базе снаряженная масса модели составляет 230 килограммов. Несмотря на миниатюрные размеры электрокар имеет 150-миллиметровый дорожный просвет.

Китайский электромобиль оборудован закругленным кузовом закрытого типа, двумя дверями, четырьмя 10-дюймовыми колесами с дисковыми тормозами, а также единственной щеткой стеклоочистителя. Кроме того, в оснащение модели входят световые приборы, зеркала заднего вида, которые формально позволяют эксплуатировать машину на дорогах общего пользования. В салоне на небольшой платформе находится полноценное сиденье водителя.

В движение машину приводит 1,3-сильный электромотор, который разгоняет модель до 40 километров в час. При максимальной скорости на одном заряде батареи заднеприводный электрокар способен проехать 60 километров. В зависимости от дополнительного оснащения и страны покупателя стоимость миниатюрного транспортного средства составляет от 100 до 4000 долларов (примерно 7 300 до 295 000 рублей по текущему курсу).