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Для чего нужны выштамповки на порогах автомобилей?

Car.ru
2 часа назад

Наши люди обладают большой энергетикой и сильной интуицией. Но, порой случается так, что к инструкции начинают обращаться, когда уже что-то сломано.

Для чего нужны выштамповки на порогах автомобилей?
Фото: Car.ruCar.ru

Это касается абсолютно любой техники. Вспомните хотя бы шутку про бензопилу. Не меняется отношение россиян к инструкциям даже тогда, когда речь идет о такой технике как автомобиль.

Читать техническое описание машины бывает весьма полезно. После прочтения, многие вопросы отпадут сами собой.

Не придется опытным путем проверять функционал каждой кнопки или разъема.

Если присмотреться, то на порогах большинства автомобилей имеются выштамповки в передней и задней части машины. Последние имеют форму стрелки.

Наиболее сообразительные уже сами догадались. А мы расскажем, что об этом пишется в техописании к машине. Так обозначены усиленные места на машине, которые можно использовать во время поддомкрачивания или установки на подъемник.

Как видите, все довольно просто объясняется. Но не все в машине понятно при визуальном осмотре элементов управления и других обозначений на кузове. Лучше ознакомиться с описанием, чтобы четко ориентироваться.

Бортжурнал,
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