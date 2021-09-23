В BMW не собираются увеличивать пробег электрокаров

Ведущий разработчик проекта BMW i4 Дэвид Ферруфино сообщил подробности о развитии тяговых батарей которыми будут комплектоваться будущие электрокары BMW. Взгляды баварцев тут совпадают с коллегами из Audi — в BMW не намерены наращивать количество ячеек в тяговых аккумуляторах дабы увеличить ёмкость и продлить дальность электропробега.
Оптимальным для BMW видится дальность хода около 600 км, при наличии развитой системы высокоскоростных зарядных станций и бортовой сети, поддерживающих их мощность. Отметим, что все свежие электрокары BMW к этому показателю близки, но бортовая сеть у них работает под напряжением 400 B, хотя Audi, Porsche и Hyundai оно рассчитано на 800 В, соответственно, у высокоскоростного терминала они потратят меньше времени, чем BMW.
Разработка новых тяговых батарей ведётся, также BMW собирается представить новые инверторы постоянного тока, скорее всего они будут произведены в кооперации из производителей из энергетической сферы, каким именно, пока не разглашают.