В BMW не собираются увеличивать пробег электрокаров

Ведущий разработчик проекта BMW i4 Дэвид Ферруфино сообщил подробности о развитии тяговых батарей которыми будут комплектоваться будущие электрокары BMW . Взгляды баварцев тут совпадают с коллегами из Audi — в BMW не намерены наращивать количество ячеек в тяговых аккумуляторах дабы увеличить ёмкость и продлить дальность электропробега.

Оптимальным для BMW видится дальность хода около 600 км, при наличии развитой системы высокоскоростных зарядных станций и бортовой сети, поддерживающих их мощность. Отметим, что все свежие электрокары BMW к этому показателю близки, но бортовая сеть у них работает под напряжением 400 B, хотя Audi, Porsche и Hyundai оно рассчитано на 800 В, соответственно, у высокоскоростного терминала они потратят меньше времени, чем BMW.