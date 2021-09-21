Как продать автомобиль подороже

Рано или поздно практически каждый автовладелец задумывается о продаже своей машины. Причины могут быть самыми разными, однако автомобиль всегда хочется продать подороже. Автоэксперты рассказали, что нужно сделать перед размещением объявления о продаже.
Зачастую серьезный ремонт продаваемого автомобиля экономически нецелесообразен. Например, не имеет смысла менять слегка поцарапанное крыло. Однако мелкий ремонт рекомендуется осуществить. Речь идет о замене перегоревших лампочек, установке или замене заглушек ремней безопасности и так далее.
Перед продажей из автомобиля нужно убрать все лишнее: очистить багажник, бардачок и кармашки от мусора и ненужных вещей, достать провода для навигатора или зарядки для телефонов. Салон и багажник машины должны быть чистыми.
Мойка и химчистка
В идеале лучше разориться на мойку с полировкой кузова, что "прикроет" мелкие потертости и придаст краске блеска. Салон также следует почистить и пропылесосить, а пятна на сиденьях или дверях – ликвидировать.
Если было принято решение о самостоятельной продаже автомобиля, нужно сделать хорошие "продающие" фотографии. Для этого есть несколько правил:
В объявлении эксперты советуют кратко описать достоинства автомобиля, указать пробег, время проведения последнего техобслуживания, рассказать, что было недавно отремонтировано. Если автомобиль находится на гарантии, это нужно упомянуть. Серьезные дефекты по кузову и салону также лучше указать. Это может отпугнуть часть потенциальных покупателей, но заинтересованные будут понимать, что их ждет.