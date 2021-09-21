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Как продать автомобиль подороже: советы водителям

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17 минут назад

Рано или поздно практически каждый автовладелец задумывается о продаже своей машины. Причины могут быть самыми разными, однако автомобиль всегда хочется продать подороже. Автоэксперты рассказали, что нужно сделать перед размещением объявления о продаже.

Как продать автомобиль подороже
Фото: ПрофильПрофиль

Ремонт

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Зачастую серьезный ремонт продаваемого автомобиля экономически нецелесообразен. Например, не имеет смысла менять слегка поцарапанное крыло. Однако мелкий ремонт рекомендуется осуществить. Речь идет о замене перегоревших лампочек, установке или замене заглушек ремней безопасности и так далее.

Очистка автомобиля от хлама

Перед продажей из автомобиля нужно убрать все лишнее: очистить багажник, бардачок и кармашки от мусора и ненужных вещей, достать провода для навигатора или зарядки для телефонов. Салон и багажник машины должны быть чистыми.

Мойка и химчистка

В идеале лучше разориться на мойку с полировкой кузова, что "прикроет" мелкие потертости и придаст краске блеска. Салон также следует почистить и пропылесосить, а пятна на сиденьях или дверях – ликвидировать.

Правильные фотографии

Если было принято решение о самостоятельной продаже автомобиля, нужно сделать хорошие "продающие" фотографии. Для этого есть несколько правил:

  • автомобиль должен быть чистым;
  • освещение во время съемки должно быть естественным и достаточным;
  • площадка для съемки должна быть свободной;
  • нужно обратить внимание на задний фон – лучше избегать помоек, грязных заборов и прочих непривлекательных мест;
  • должно быть минимум 5-7 фотографий автомобиля с разных ракурсов. Также можно сделать фотографии отдельных элементов машины: двигателя, колесных дисков, магнитолы и кондиционера, приборной доски;
  • фотографии должны быть четкими.

Правильное объявление

В объявлении эксперты советуют кратко описать достоинства автомобиля, указать пробег, время проведения последнего техобслуживания, рассказать, что было недавно отремонтировано. Если автомобиль находится на гарантии, это нужно упомянуть. Серьезные дефекты по кузову и салону также лучше указать. Это может отпугнуть часть потенциальных покупателей, но заинтересованные будут понимать, что их ждет.

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