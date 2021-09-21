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Владельцы LADA научились решать проблему «дерганой» работы роботизированной КПП

Car.ru
1 час назад

Водители транспортных средств LADA, оснащаемых 1,8-литровым двигателем, сочетающимся с роботизированной КПП, сталкиваются с такой проблемой, как дерганье, рывки, тряска, вибрации при начале движения, а также переключении передач.

Владельцы LADA решили проблему «дерганой» роботизированной КПП
Фото: Car.ruCar.ru

Если дилером такой случай признаётся гарантийным, тогда осуществляют замену диска сцепления Valeo на такой же. Но владельцы таких авто LADA нашли более эффективный способ устранения неисправности.

На модели Vesta, а также XRAY возможна установка сцепления Sachs от внедорожной версии LADA Niva Travel. Однако ведомый диск приблизительно на 1,5 миллиметра толще штатного. Вследствие этого под болты крепления корзины следует подложить шестимиллиметровые шайбы.

Один из автомобилистов, который проделал такую операцию, заметил, что диск Sachs действительно работает для 1,8-литрового мотора. По его словам впечатления в этом случае очень хорошие. Не ощущается каких-либо дерганий и вибраций. При этом автомобиль начал ездить на порядок быстрее.

Бортжурнал,Lada,
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