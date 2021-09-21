Владельцы LADA решили проблему «дерганой» роботизированной КПП

Водители транспортных средств LADA, оснащаемых 1,8-литровым двигателем, сочетающимся с роботизированной КПП, сталкиваются с такой проблемой, как дерганье, рывки, тряска, вибрации при начале движения, а также переключении передач.

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Если дилером такой случай признаётся гарантийным, тогда осуществляют замену диска сцепления Valeo на такой же. Но владельцы таких авто LADA нашли более эффективный способ устранения неисправности.

На модели Vesta, а также XRAY возможна установка сцепления Sachs от внедорожной версии LADA Niva Travel. Однако ведомый диск приблизительно на 1,5 миллиметра толще штатного. Вследствие этого под болты крепления корзины следует подложить шестимиллиметровые шайбы.