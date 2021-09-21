«АвтоВАЗ» добрался до Средней Азии

В Узбекистане начался выпуск автомобилей Lada

Фото: Пресс-служба Lada Пресс-служба Lada

Российский автогигант «АвтоВАЗ» пришел в качестве производителя в Узбекистан, там началась отверточная сборка Lada. Это один из наиболее желанных для «АвтоВАЗа» рынков на постсоветском пространстве. Взамен местные автопроизводители могут потребовать для себя льготных условий в России, считают эксперты.

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Сборка автомобилей Lada организована на заводе ADM Jizzak – он построен в свободной экономической зоне в городе Джизаке на востоке страны.

«Производство налажено с учетом всех требований «АвтоВАЗа» к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества, чтобы обеспечить самое высокое качество и надежность выпускаемых автомобилей, — говорится в заявлении дистрибьютора Lada в Узбекистане, компании Roodell. — Для проекта были созданы более 200 новых рабочих мест».

Первые собранные универсалы Lada Vesta и кроссоверы XRay уже готовы к отправке в дилерскую сеть.

Местная сборка позволит автомобилям российской марки принимать участие в тендерах на поставку машин госструктурам Узбекистана, надеются в компании.

Информацию об объеме инвестиций и планах по производству в Rodell не раскрыли, отметив лишь, что через 18 дилеров в Узбекистане по итогам 2020 года было продано около 5 тыс. автомобилей российской автокомпании.

«Газета.Ru» обратилась в «АвтоВАЗ» с вопросами относительно перспектив расширения производства автомобилей за рубежом и производственных планах в Узбекистане, однако компания отказалась раскрывать такую информацию.

«По планам мы никогда не даем прогнозов. Только отчитываемся по результатам», — объяснил пиар-директор «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Указанная цифра в 5 тыс. проданных машин составляет менее 3% от прошлогоднего объема автомобильного рынка Узбекистана — по данным аналитического агентства «Автостат», за год в стране было реализовано около 174 тыс. машин.

В этом году рынок Узбекистана показал взрывной рост — по итогам первого полугодия продажи составили 101,5 тыс. машин, почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На автомобильном рынке Узбекистана доминирующее положение занимает продукция заводов местного предприятия UzAuto, выпускающего автомобили Chevrolet по лицензии General Motors. До 2017 года относительно автомобилей из других стран действовали заградительные пошлины, однако за последующие три года акцизы были снижены на 26%. Контроль над предприятиями местного автопрома сосредоточен в руках государства.

Продукция UzAuto активно продвигается и на российском рынке — с конца 2020 года доступные узбекские Chevrolet вновь вернулись в страну под историческим американским брендом через отдельного дистрибьютора «Келес Рус». За год этот импортер нарастил число дилерских центров с двух до 45 в 37 крупнейших городах и реализовал в России 2840 машин, 1877 из которых — седаны Chevrolet Cobalt.

Взамен на наращивание присутствия Lada в Узбекистане местные автопроизводители наверняка хотели бы получить для себя преференции на российском рынке, однако решение об этом может быть принято только на государственном уровне, полагают эксперты.

«Узбекские автопроизводители заинтересованы в российском рынке и в отмене для них уплаты утилизационного сбора. Естественно, какой-то размен возможен, — говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. — Например, они могут, как в истории с Белоруссией, компенсировать утилизационный сбор через местный Минпром, получая взамен какое-то возмещение от нашего правительства».

Подобная схема действует в отношении производства Geely в Белоруссии, приводит пример эксперт, и налаживание сотрудничества с Узбекистаном по подобной схеме – вопрос переговоров. Однако также возникает вопрос рентабельности сборки машин Lada в Узбекистане, даже отверточной, учитывая небольшие объемы продаж, добавляет он. Объемы инвестиций в создание завода с крупноузловой сборкой и 200 сотрудниками он оценивает в пределах $20 млн.

Потенциал российского рынка так или иначе ограничен – те мощности, которые есть в российском автопроме, хронически недозагружены, и поиск внешних рынков актуален практически для всех производителей, указывает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Страны СНГ являются достаточно логичной целью для расширения присутствия «АвтоВАЗа», тем более, что Узбекистан среди всех постсоветских стран потенциально один из крупнейших рынков, — говорит Беспалов «Газете.Ru».



— И для узбекского автопрома важно расширять свое присутствие в России, но автопроизводители из этой страны будут вынуждены действовать в рамках нынешнего законодательства, если не произойдет каких-то глобальных подвижек относительно интеграции».