Niva станет отдельным брендом Renault

Lada Niva перенесут на французскую платформу

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Через три года «АвтоВАЗ» выпустит новое поколение внедорожника Lada Niva уже не на исторической 44-летней платформе автозавода, а на основе французского паркетника Dacia Duster, сообщили в компании. Новая машина должна стать пионером внедорожного бренда Niva, который концерн Renault намерен вывести на мировые рынки. Впрочем, и нынешний вариант Niva рано списывать со счетов, он продержится на конвейере еще несколько лет, считают эксперты.

Видео дня

Новое поколение Lada Niva появится в конце 2024 года, рассказал накануне в интервью французскому изданию Chelenges президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. По его словам, внедорожник будет создан на платформе нового поколения кроссовера Dacia Duster. Как и у румынской модели (марка Dacia принадлежит Renault), в основе новой Niva будет лежать принципиально иная глобальная платформа концерна CMF-B, на ней в будущем предполагается создать и другие модели альянса Renault-Nissan.

Российский внедорожник будет компактнее будущего Duster и сохранит демультипликатор (преобразователь крутящего момента) в трансмиссии, подчеркнул Николя Мор. По его словам, Niva нового поколения будет стоить 12-16 тыс. (примерно 1-1,37 млн рублей по текущему курсу).

«Это будет настоящий 4х4 с понижающей передачей, дорожным просветом в 24 сантиметра и проходимостью, как у Land Rover Defender», — заявил президент «АвтоВАЗа».

В 2025-2026 годах планируется создание длиннобазной версии внедорожника с условным названием Grand Niva, сообщил Мор. Она будет стоить примерно 20 тыс. (1,7 млн рублей). Глава Волжского автозавода отметил, что эти модели планируется продавать не только в России, но и на мировых рынках. Предполагается, что новое поколение Lada Niva будет доступно и покупателям по всей Европе.

Менеджмент альянса Renault-Nissan обсуждает вопрос создания отдельного внедорожного бренда Niva и вывода его на глобальные рынки, знает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Мне об этом говорили руководящие люди на «АвтоВАЗе», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Игорь Моржаретто.

Впрочем, запланированный на конец 2024 года запуск нового поколения Niva может быть перенесен на более поздний срок, полагает автор автомобильного сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. Это связано с позицией руководства Renault относительно дизайна будущего автомобиля.

«Новому директору концерна Renault Луке Де Мео, когда он сразу после назначения прилетел в Тольятти, показали прототип новой Niva. Ему не понравился дизайн, разработанный еще экс-дизайнером завода Стивом Маттином. Он попросил переделать работу», — рассказал «Газете.Ru» Цыганов.

По его словам, претензии руководства Renault вызвал в первую очередь Х-образный стиль автомобиля, который у покупателей на других рынках может ассоциироваться с моделями Mitsubishi и Lexus.

Поэтому было принято решение придать будущей Niva более плавные очертания, сохранить круглую, классическую светотехнику, характерную для Niva.

«Эти работы потребует определенного времени, поэтому вполне вероятно, что заявленные сроки сдвинутся на полгода-год», — предположил Цыганов.

Она еще поездит

Выпускаемая сейчас модель Niva Legend, несмотря на свой почтенный возраст (первый автомобиль был произведен в Тольятти в 1977 году), будет выпускаться еще как минимум два-три года, считают эксперты. Эта модель даже с учетом устаревшей конструкции пользуется стабильный спросом у покупателей, обратил внимание независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам,

классическая Niva будет производиться до окончания срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на нее. /

Согласно реестру ОТТС, размещенному на сайте Росстандарта, действие документа истекает в мае 2023 года.

«Lada Niva Legend хорошо известна покупателям, ее можно отремонтировать в любом гараже, стоит она относительно недорого. Внедорожные качества на высоте. Конечно, конструкция уже старая, но в нашей стране это мало кого останавливает», — рассуждает Бургазлиев.

Модели, созданные на глобальных платформах альянса Renault-Nissan, со временем вытеснят традиционные модели «АвтоВАЗа», и нынешняя Niva — не исключение. По мнению специалиста, разрабатывать отдельную внедорожную платформу концерн не будет, это слишком затратно и особой необходимости в ней нет.

«Возможно, для любителей экстремального бездорожья на базе уже нового поколения Niva будет создана какая-то спецверсия с увеличенным ходом подвески, внедорожными аксессуарами вроде лебедки и шноркеля», — сказал Бургазлиев.

В самом АвтоВАЗе воздерживаются от комментариев по поводу судьбы Lada Niva Legend после появления на конвейере нового поколения.