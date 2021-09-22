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Mercedes-Benz назвал стоимость нового EQS

Car.ru
3 часа назад

Автопроизводитель Mercedes-Benz в скором времени представит на рынке новый седан EQS. В компании назвали стоимость новинки.

Mercedes-Benz объявил цену нового EQS
Фото: Car.ruCar.ru

Mercedes-Benz EQS - электрическая версия флагманского S-Class. Стоимость электрокара оказалась неожиданной для многих, так как она ниже, чем у бензиновой модификации.

В продаже Mercedes-Benz EQS должен появиться уже этой осенью. Модель будет представлена на рынке США. Базовая версия 450+ оценивается в 103 360 долларов - 7 566 000 рублей. Модификация 580 4MATIC будет предлагаться покупателям за 126 360 долларов - 9 250 000 рублей.

Напомним, что сейчас на рынке США автомобиль Mercedes-Benz S-Class в бензиновой версии продается по цене от 112 150 долларов - 8 210 000 рублей.

В базовой версии будет представлен один электромотор мощностью 329 л.с. У полноприводного варианта 580 4MATIC отдача составляет 516 л.с. Производитель заявляет время разгона до 100 км/час на 4 с.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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