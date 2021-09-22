Mercedes-Benz объявил цену нового EQS

Автопроизводитель Mercedes-Benz в скором времени представит на рынке новый седан EQS. В компании назвали стоимость новинки.

Mercedes-Benz EQS - электрическая версия флагманского S-Class. Стоимость электрокара оказалась неожиданной для многих, так как она ниже, чем у бензиновой модификации.

В продаже Mercedes-Benz EQS должен появиться уже этой осенью. Модель будет представлена на рынке США. Базовая версия 450+ оценивается в 103 360 долларов - 7 566 000 рублей. Модификация 580 4MATIC будет предлагаться покупателям за 126 360 долларов - 9 250 000 рублей.

Напомним, что сейчас на рынке США автомобиль Mercedes-Benz S-Class в бензиновой версии продается по цене от 112 150 долларов - 8 210 000 рублей.