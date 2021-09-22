К чему может привести отмена обязательного техосмотра

Реформация в сфере технического осмотра ТС все еще продолжается. Не все эксперты положительно оценивают возможность отмены техосмотра.
В Государственную думу РФ внесли законопроект о добровольности прохождения технического осмотра ТС. Такая информация привела к ложным выводам среди автомобилистов - уже сейчас многие думают, что проходить процедуру необязательно.
Но актуальная ситуация определяет совершенно другие обязанности. Обновленный закон страхования гражданской ответственности только позволяет получать ОСАГО без предоставления диагностической карты. Но в ПДД все еще сохраняется требование обязательной исправности ТС.
Сейчас диагностическая карта нужна на случай ДТП. Если водитель попадет в аварию по причине неисправности транспортного средства, он может предъявить претензии оператору ТО, имея при себе диагностическую карту с заключением. Если же у автомобилиста не будет данного документа, вся ответственность за ДТП будет лежать на нем.
Технический осмотр является важной процедурой при покупке/продаже автомобиля. Владельцы должны следить за исправностью различных систем - рулевое управление, подвеска, тормозная система. Все это напрямую сказывается на безопасности. В случае отмены обязательного ТО, на дороге может увеличиться количество ДТП.