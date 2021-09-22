Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

К чему может привести отмена обязательного техосмотра

Car.ru
29 минут назад

Реформация в сфере технического осмотра ТС все еще продолжается. Не все эксперты положительно оценивают возможность отмены техосмотра.

К чему может привести отмена обязательного техосмотра
Фото: Car.ruCar.ru

В Государственную думу РФ внесли законопроект о добровольности прохождения технического осмотра ТС. Такая информация привела к ложным выводам среди автомобилистов - уже сейчас многие думают, что проходить процедуру необязательно.

Но актуальная ситуация определяет совершенно другие обязанности. Обновленный закон страхования гражданской ответственности только позволяет получать ОСАГО без предоставления диагностической карты. Но в ПДД все еще сохраняется требование обязательной исправности ТС.

Сейчас диагностическая карта нужна на случай ДТП. Если водитель попадет в аварию по причине неисправности транспортного средства, он может предъявить претензии оператору ТО, имея при себе диагностическую карту с заключением. Если же у автомобилиста не будет данного документа, вся ответственность за ДТП будет лежать на нем.

Технический осмотр является важной процедурой при покупке/продаже автомобиля. Владельцы должны следить за исправностью различных систем - рулевое управление, подвеска, тормозная система. Все это напрямую сказывается на безопасности. В случае отмены обязательного ТО, на дороге может увеличиться количество ДТП.

Бортжурнал,Госдума,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители