Когда можно не платить налог при продаже машины?

В ряде случаев автовладельцы могут не платить налог при продаже машины. Памятка для желающих сэкономить опубликована в Telegram-канале Госдумы.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид © РИА Новости / Максим Богодвид

В первую очередь речь идет о минимальном сроке владения имуществом, по истечении которого человек имеет право не подавать декларацию и не платить налог при продаже. Для автомобилей этот срок составляет три года с момента покупки (отсчитывается с момента подписания договора купли-продажи).

Кроме того, продавец может воспользоваться налоговым вычетом, который доступен независимо от срока владения автомобилем. Для того, чтобы воспользоваться правом на вычет, у автовладельца должны быть на руках документы о покупке машины - чеки квитанции и договор.

"Например, вы купили в 2020 году автомобиль за 600 000 рублей и решили его продать в 2021-м за 590 000 рублей. Несмотря на то, что минимальный срок владения не прошел, налог платить не придется, по декларации с приложенными документами о покупке у вас не будет дохода, с которого нужно платить налог", - говорится в разъяснениях Госдумы.

Налоговый кодекс предусматривает, что если автомобиль находится во владении менее трех лет, а документы о его приобретении не сохранились, то заплатить НДФЛ все-таки придется. Однако даже в этом случае можно оформить налоговый вычет в 250 тысяч рублей.

"Можно не платить налог с продажи автомобиля, который был подарен близким родственником или унаследован. Обязательное условие - должны остаться документы о тратах на него дарителя или наследодателя", - пояснили эксперты.

Согласно законодательству, близкими родственниками в этом случае признаются супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, в также братья и сестры, в том числе и сводные.