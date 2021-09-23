Стало известно, на каких рынках не появятся новые Logan и Sandero

Группа Renault сократит список стран, в которых продаются бюджетные модели Logan и Sandero. Как сообщает бразильское издание Autos Segredos, глава альянса Лука де Мео принял решение не продавать недорогие легковушки третьего поколения в Латинской Америке, а Logan и Sandero актуального для Бразилии, Колумбии и Аргентины второго поколения снимут с конвейера через несколько лет. Ожидается, что на латиноамериканских рынках седан и хэтчбек заменят кроссоверами.

Фото: © Renault © Renault

В начале года Группа Renault представила план «Ренолюции» — стратегии на ближайшие годы, приоритетом в которой стала экономия средств и максимизация прибыли. Тогда сообщалось, что французская марка откажется от всех нерентабельных разработок и вложений в технологии, которые можно позаимствовать у японских партнеров, а также сократит модельный ряд. Одной из первых жертв новой стратегии стала марка Datsun, которой покинула российский рынок.

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По информации Autos Segredos, теперь настал через Бразилии. В стране спешно свернули подготовку к запуску Logan и Sandero третьего поколения, а актуальные поколения моделей задержатся на конвейере еще на два года. С 1 января 2024 года в Бразилии вступят в силу новые требования к безопасности автомобилей, которым нынешние Logan и Sandero не соответствуют, а Renault, нацеленная на прибыль, а не на наращивание объемов производства, вряд ли вложит средства в их модернизацию.

Renault отдает приоритет кроссоверам, в частности, новой модели Bigster, которую уже пообещали бразильцам. Кроме того, в разработке находится еще один автомобиль сегмента SUV, который пока носит кодовое обозначение HJF. Предполагается, что это будет преемник Sandero Stepway, в основу которого ляжет платформа CMF-B. Еще одной новинкой для рынка Бразилии станет обновленный пикап Renault Duster Oroch.