Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника

Европейские производители разными способами пытаются снизить выбросы углекислоты, в том числе переходя на вторсырье и материалы на основе природных компонентов. Компания Skoda не осталась в стороне и вместе с Техническим университетом в Либерце разработала экологически безопасный материал из мякоти сахарной свеклы. Через несколько лет его начнут применять для отделки интерьеров, ну а пока в Шкоде построили демонстратор на базе Octavia, в котором нашлось место и текстилю из натуральных волокон.

Новый материал пока не имеет собственного имени, но Skoda уже подала заявку за регистрацию изобретения в патентное ведомство Евросоюза. Сырье на завод поставляют из Дубровицы — город находится недалеко от штаб-квартиры марки, а потому короткая цепочка поставок ещё больше снижает выбросы CO . В Млада-Болеславе мякоть сахарной свеклы проходит через специальный процесс окрашивания, после чего её можно использовать для декора интерьера.

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Skoda

Как выглядят готовые панели из стружки сахарной свеклы можно увидеть на фотографиях Skoda Octavia. Однако здесь есть ещё один необычный материал. Текстиль на дверных панелях и стойках изготовлен из волокон мискантуса, тростника, произрастающего в субтропических и тропических регионах Африки и южной Азии и использующегося для производства биотоплива, что сулит двойную выгоду.

Skoda

Перспективы биокомпозитов и биотекстиля в серийном производстве только предстоит оценить, но уже сейчас Skoda делает обивку сидений электрического Enyaq iV из двух дружественных экологии материалов: синтетической ткани, на 70 процентов состоящей из переработанных пластиковых бутылок, либо кожи растительного дубления (экстрактами листьев оливы).