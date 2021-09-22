Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Под Волгоградом поймали «гражданина СССР» с «полисом надежности» вместо ОСАГО

Газета.Ru
1 час назад

Сотрудники ГИБДД остановили в городе Волжский Волгоградской области автомобиль «Волга», на котором «был установлен весьма странный государственный регистрационный номер», сообщает пресс-служба областного МВД.

Под Волгоградом поймали «гражданина СССР» с «полисом надежности» вместо ОСАГО
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской областиГУ МВД России по Волгоградской области

Вместо положенных трех букв, на номерном знаке автомобиля было четыре буквы в виде аббревиатуры СССР и герб с серпом и молотом на красном фоне.

«57-летний водитель автомобиля – житель Саратовской области, называющий себя гражданином СССР, предъявил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с символами «SU», якобы выданные «ГАИ СССР». Еще у него имелся своеобразный полис ОСАГО – «полис надежности», также выданный некой несуществующей организацией», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сама «Волга» была снята с регистрационного учета в июне, а номера сданы в архив госавтоинспекции. Настоящие документы на автомобиль мужчина предоставить отказался. На него были составлены протоколы за управление незарегистрированным автомобилем без прав и отсутствие полиса ОСАГО.

При этом позже выяснилось, что у автомобилиста есть и настоящее водительское удостоверение, срок действия которого истекает лишь в 2025 году.

«Гражданин напрочь отказывается говорить полицейским, где он взял несуществующие документы. Машина-призрак помещена на штрафстоянку», - заключили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка 10 лет ездила с поддельными автомобильными правами и не знала об этом, женщине грозит уголовное наказание.

Бортжурнал,ГИБДД,МВД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители