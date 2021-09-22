Под Волгоградом поймали «гражданина СССР» с «полисом надежности» вместо ОСАГО

Сотрудники ГИБДД остановили в городе Волжский Волгоградской области автомобиль «Волга», на котором «был установлен весьма странный государственный регистрационный номер», сообщает пресс-служба областного МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области ГУ МВД России по Волгоградской области

Вместо положенных трех букв, на номерном знаке автомобиля было четыре буквы в виде аббревиатуры СССР и герб с серпом и молотом на красном фоне.

«57-летний водитель автомобиля – житель Саратовской области, называющий себя гражданином СССР, предъявил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с символами «SU», якобы выданные «ГАИ СССР». Еще у него имелся своеобразный полис ОСАГО – «полис надежности», также выданный некой несуществующей организацией», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сама «Волга» была снята с регистрационного учета в июне, а номера сданы в архив госавтоинспекции. Настоящие документы на автомобиль мужчина предоставить отказался. На него были составлены протоколы за управление незарегистрированным автомобилем без прав и отсутствие полиса ОСАГО.

При этом позже выяснилось, что у автомобилиста есть и настоящее водительское удостоверение, срок действия которого истекает лишь в 2025 году.

«Гражданин напрочь отказывается говорить полицейским, где он взял несуществующие документы. Машина-призрак помещена на штрафстоянку», - заключили в пресс-службе МВД.