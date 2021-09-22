Почему многие современные автомобили терпят неудачу на «лосином» тесте?

Известный «лосиный» тест проходят далеко не все автомобили. Об этом тесте мир узнал во второй половине 90-х, когда шведский корреспондент перевернулся на Mercedes A-Class, в результате чего немецкая фирма отозвала множество машин, потратив в ходе отзывной кампании миллионы долларов США.

Фото: Car.ru Car.ru

После этого компании достигли определенного технического прогресса, но все равно не все машины с успехом проходят «лосиный» тест.

Блогеры YouTube-канала Driven Media объяснили, почему так происходит. По их мнению, автомобили проваливают испытание в связи с неправильным распределением веса и недостаточной жесткостью подвески. Именно из-за мягкой подвески Toyota Hilux сильно кренился на поворотах, а у Jeep Grand Cherokee перегрузка в повороте была такой сильной, что покрышка даже соскочила с колеса.