Автомобиль примет экзамен на права без инспектора

В Казани создали первый в мире автомобиль, который принимает экзамен на права в ГИБДД без инспектора, сообщает «Пятый канал».

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Российская разработка сама ставит водителю положенную оценку. Автомобиль оборудован несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью. Руководитель проекта Максим Магдалинов рассказал, что нейросеть машины распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара.

Задачей разработчиков данной системы было исключение субъективного подхода инспектора к тем, кто сдает экзамен. Однако, сотрудник ГИБДД тоже будет присутствовать для контроля работы автомобиля и принятия окончательного решения.