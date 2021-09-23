Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В России создали принимающий экзамен на права автомобиль

Lenta.ruиещё 3
44 минуты назад

В Казани создали первый в мире автомобиль, который принимает экзамен на права в ГИБДД без инспектора, сообщает «Пятый канал».

Автомобиль примет экзамен на права без инспектора
Фото: drivefollowmeto/instagram.comdrivefollowmeto/instagram.com

Российская разработка сама ставит водителю положенную оценку. Автомобиль оборудован несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью. Руководитель проекта Максим Магдалинов рассказал, что нейросеть машины распознает такие элементы, как дорожную разметку и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара.

Задачей разработчиков данной системы было исключение субъективного подхода инспектора к тем, кто сдает экзамен. Однако, сотрудник ГИБДД тоже будет присутствовать для контроля работы автомобиля и принятия окончательного решения.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что сотрудники ДПС по закону имеют полномочия и права на ведение скрытого патрулирования. Он пояснил, что полицейские могут использовать обычную гражданскую машину, которая ничем не выделяется из общего потока.

Бортжурнал,Иван Соловьев,ГИБДД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители