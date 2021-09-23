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Volvo обновит логотип на автомобилях с 2023 года

Car.ruиещё 1
45 минут назад

Логотип на будущих автомобилях Volvo 2023 модельного года будет простым и плоским. Шведский бренд поддержит стратегию других автопроизводителей по реализации новой идентичности бренда, она затронет все подразделения фирмы Göteborg.

Volvo обновит логотип на автомобилях с 2023 года
Фото: car.rucar.ru

Volvo разрабатывает новый, стандартный во всех сферах деятельности шведского производителя, логотип. Новый значок можно будет видеть на легковом, грузовом, автобусном и морском транспорте.

Эмблема будет простой и монохромной, при этом для каждого подразделения предназначены определенные цвета, чтобы они могли отличаться друг от друга.

Хромированная рамка исчезнет, обод станет полностью плоским. Производитель откажется от трехмерного эффекта. Ранее к аналогичному решению пришли Volkswagen, BMW и Renault. Эти производители также делают ставку на простоту, выбрав новый графический формат.

Легковые модели Volvo пока сохранят нынешнюю эмблему до 2023 года. Через 2 года будущие модели независимо от типа двигательной установки оснастят новыми знаками различия со вставками определенного цвета. Подробности об особенностях нового логотипа производитель все еще держит в секрете.

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