Volvo обновит логотип на автомобилях с 2023 года

Логотип на будущих автомобилях Volvo 2023 модельного года будет простым и плоским. Шведский бренд поддержит стратегию других автопроизводителей по реализации новой идентичности бренда, она затронет все подразделения фирмы Göteborg.
Volvo разрабатывает новый, стандартный во всех сферах деятельности шведского производителя, логотип. Новый значок можно будет видеть на легковом, грузовом, автобусном и морском транспорте.
Эмблема будет простой и монохромной, при этом для каждого подразделения предназначены определенные цвета, чтобы они могли отличаться друг от друга.
Хромированная рамка исчезнет, обод станет полностью плоским. Производитель откажется от трехмерного эффекта. Ранее к аналогичному решению пришли Volkswagen, BMW и Renault. Эти производители также делают ставку на простоту, выбрав новый графический формат.
Легковые модели Volvo пока сохранят нынешнюю эмблему до 2023 года. Через 2 года будущие модели независимо от типа двигательной установки оснастят новыми знаками различия со вставками определенного цвета. Подробности об особенностях нового логотипа производитель все еще держит в секрете.