Водителям предрекли проблемы из-за изменений в ОСАГО

Новая методичка подсчета убытков по ОСАГО начнет действовать в России с 20 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на юриста Вадима Геворкяна.

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Чтобы актуализировать цены, справочники запчастей будут обновляться раз в квартал. Однако эксперты задаются вопросом о применении расчетов по регионам. Где живет автовладелец и ремонтирует свое транспортное средство — не имеет значения, так как расчет ведется по месту аварии.

При этом разница в цене на ремонт и автозапчасти может быть существенной. Как отмечает Геворкян, шансов на выигрыш дела и получение дополнительных средств на ремонт нет, так как подсчет ведется только по такой методике.

Отмечается, что стоимость нормо-часа в Москве выше на 40% по сравнению с другими крупными российскими городами, а если сравнивать со всеми регионами в целом, разница составляет около 53%.

Как сообщалось ранее, число недовольных сервисом ОСАГО в два последних месяца лета выросло на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее недовольство владельцев автомобилей вызвали изменения в страховке, связанные с синхронизацией данных с Российским союзом автостраховщиков и со сроками ремонта.