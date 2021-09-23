В России сфотографировали электрокар Chery Ant

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии электрического хэтчбека Chery Ant (в переводе с английского — «муравей»). Автор снимков утверждает, что они сделаны в России, а журналисты предполагают, что электрокар могли ввезти в страну для сертификационных испытаний. Ранее в Chery подтвердили, что действительно рассматривают возможность расширить модельную линейку за счет батарейного автомобиля, и заявили, что марка «проводит маркетинговые опросы и готовится к испытаниям электрокара в условиях российских дорог и климата». О какой именно модели идет речь, в компании тогда не уточнили.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

Ant — одна из семи электрических моделей, которые Chery продает на внутреннем рынке, и второй электрокар марки, замеченный в России (первым был Tiggo e). «Муравей» появился в Китае в 2017 году, и с тех пор пережил уже несколько обновлений.

Он представляет собой трехдверный заднеприводный хэтчбек длиной 3,2 метра, высотой 1,5 метра и шириной 1,67 метра при колесной базе 2,15 метра, который рассчитан на четырех человек.

Chery Ant

Chery Ant

В движение Chery Ant приводит 41-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 30,6 либо 38 киловатт-часов. В зависимости от аккумулятора запас хода составляет от 301 до 408 километров по циклу NEDC. В Китае электрокар можно купить по цене от 59,9 тысячи до 83,9 тысячи юаней (примерно 678-950 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Ранее сообщалось, что Chery не исключает локализацию производства электромобилей в России, хотя пока все модели Chery, которые присутствуют на российском рынке, поставляют из Китая.