В России сфотографировали электрокар Chery Ant

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии электрического хэтчбека Chery Ant (в переводе с английского — «муравей»). Автор снимков утверждает, что они сделаны в России, а журналисты предполагают, что электрокар могли ввезти в страну для сертификационных испытаний. Ранее в Chery подтвердили, что действительно рассматривают возможность расширить модельную линейку за счет батарейного автомобиля, и заявили, что марка «проводит маркетинговые опросы и готовится к испытаниям электрокара в условиях российских дорог и климата». О какой именно модели идет речь, в компании тогда не уточнили.
Ant — одна из семи электрических моделей, которые Chery продает на внутреннем рынке, и второй электрокар марки, замеченный в России (первым был Tiggo e). «Муравей» появился в Китае в 2017 году, и с тех пор пережил уже несколько обновлений.
Он представляет собой трехдверный заднеприводный хэтчбек длиной 3,2 метра, высотой 1,5 метра и шириной 1,67 метра при колесной базе 2,15 метра, который рассчитан на четырех человек.
В движение Chery Ant приводит 41-сильный электромотор, который питает батарея емкостью 30,6 либо 38 киловатт-часов. В зависимости от аккумулятора запас хода составляет от 301 до 408 километров по циклу NEDC. В Китае электрокар можно купить по цене от 59,9 тысячи до 83,9 тысячи юаней (примерно 678-950 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Ранее сообщалось, что Chery не исключает локализацию производства электромобилей в России, хотя пока все модели Chery, которые присутствуют на российском рынке, поставляют из Китая.
Chery является лидером по объемам продаж в России среди китайских марок. С января по август дилеры реализовали 21,2 тысячи новых автомобилей Chery, что на 335 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на российском рынке представлен премиальный суббренд Chery под названием Exeed: за восемь месяцев было продано 1,9 тысячи «Иксидов».