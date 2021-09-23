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Бонусы СберСпасибо можно обменять на скидку в PEGAS Touristik

SberPress
1 час назад

Программа лояльности СберСпасибо и туристическая компания PEGAS Touristik запустили акцию по списанию и накоплению бонусов. Теперь участникам СберСпасибо доступно списание бонусов на оплату услуг компании PEGAS Touristik (до 99% от стоимости покупки), а за каждую покупку клиентам будет начислено 3% от стоимости бонусами. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно применить бонусы при оплате заказов у туроператора PEGAS Touristik.

Все соскучились по путешествиям, и туризм всё более активно возвращается в нашу жизнь, поэтому мы рады предложить нашим клиентам выгодное применение бонусов при планировании отдыха. Большое количество наших участников копят бонусы на крупные покупки — почему бы не потратить их на оплату поездки со скидкой 99%!

Андрей Писарев

Директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо

Мир постепенно оживает, и мы снова планируем путешествия. Текущая ситуация периодически вносит свои коррективы, но давайте не будем грустить о том, что пока недоступно, а подумаем, как развернуть обстоятельства в свою сторону. Для наших клиентов на сайте pegast.ru мы рады представить счастливый, 20-й способ приёма платежей: с бонусами СберСпасибо мир распахнёт свои гостеприимные объятия для всех, кто безнадёжно и навсегда влюблён в путешествия

Анна Подгорная

Генеральный директор компании PEGAS Touristik

Бортжурнал,Анна Подгорная,Андрей Писарев,Сбербанк России,
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