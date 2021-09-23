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Volvo откажется от натуральной кожи в салонах электромобилей

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Компания Volvo решила полностью отказаться от использования натуральной кожи — но пока только в интерьерах электромобилей. Желание поскорее перейти на материалы вторичной переработки объясняется и морально-этическими принципами, и стремлением снизить углеродный след. Ведь сегодня на животноводство приходится 14 процентов выбросов парниковых газов, а расширение пастбищ представляет угрозу для лесов и приводит к утрате биоразнообразия.

Volvo полностью откажется от использования натуральной кожи
Фото: VolvoVolvo

По плану, к 2025 году в новых Volvo будет 25 процентов материалов, состоящих из переработанного и биологического сырья. Процесс перехода к экономике замкнутого цикла завершится к 2040-му. За десять лет до этого все автомобили марки перейдут на электричество, и в них, разумеется, не будет никакой натуральной кожи.

В качестве альтернативы предложат обивку из этически произведенной смесовой шерсти и материалы на основе органического сырья. Один из них называется Nordico, и разработан самой Volvo. Это смесь из синтетического текстиля, полученного путем переработки пластиковых бутылок; биоматериалов из экологически чистых лесов Швеции и Финляндии; а также пробкового дерева — отходов виноделия. Нордико появится в машинах Volvo в ближайшие годы.

Всё это в большей степени касается электромобилей, тогда как интерьеры машин с топливными двигателями по-прежнему будут обшивать кожей. И не абы какой, а изготовленной на шотландской фабрике Bridge of Weir. К слову, такую же кожу можно найти в салоне McLaren GT, купе Callum Vanquish 25 by R-Reforged, кроссовера Lister Stealth и реплики Bentley Blower Continuation.

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