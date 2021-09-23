Tesla научилась не врезаться в автомобили экстренных служб

Компания Tesla разработала обновление системы автономного вождения, которое позволит электромобилям в автоматическом режиме сбрасывать скорость, если поблизости окажется спецтранспорт. Триггером для автопилота будут служить включённые проблесковые маячки автомобилей экстренных служб. Первыми электрокарами марки с обновлённой системой движения станут седан Model 3 и кроссовер Model Y.

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На первом этапе обновлённая система автоматического вождения будет работать только в ночное время суток. Если в поле зрения автопилота попадёт автомобиль спецтранспорта с включёнными проблесковыми маячками, автономная система Tesla автоматически замедлит ход электрокара, а также предупредит водителя о возможной опасности с помощью сигнала на панели приборов.

Как только электромобиль минует машины экстренных служб, автопилот восстановит прежнюю скорость движения. Кроме того, деактивировать систему водитель сможет самостоятельно, нажав на педаль газа. При этом автопроизводитель предупреждает, что автопилот не всегда сможет отреагировать на экстренную ситуацию на дороге, поэтому водителю нужно быть готовым к непредвиденным действиям и не убирать руки с руля в течение всей поездки.

Первыми электрокарами компании с обновлённой системой автопилота станут седан Model 3 и кроссовер Model Y. В будущем новую технологию получат и другие модели Tesla.