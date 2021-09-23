Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Какие автомобили россияне чаще всего страхуют по каско

Российская Газета
1 час назад

СберАвто выяснил, на какие автомобили россияне чаще всего оформляли каско при покупке через приложение этим летом.

Какие автомобили чаще всего страхуют по каско
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи, приобретающие новые машины, предпочитают страховать автомобили Lada (чаще всего оформляют каско на модели Vesta и Largus), Chery (Tiggo Pro и Tiggo 4) и Skoda (Octavia и Kodiaq).

Среди автомобилей с пробегом лидируют автомобили премиальных марок - Mercedes-Benz (чаще всего страховали GLA и GLC) и BMW (1 серии, X1, 5 серии). Закрывает тройку лидеров еще один немецкий бренд - Volkswagen с моделями Polo и Touareg.

Эксперты отмечают, что большинство пользователей придерживаются стандартного набора рисков при выборе программы каско: ущерб, тотальные аварии, угон. Автомобили стоимостью до 500 000 рублей владельцы зачастую страхуют только от угона и тотальных аварий. На автомобили классом выше оформляют продукт с включенным риском ущерб-ремонт при ДТП по любым причинам.

Бортжурнал,Skoda Octavia,Chery Tiggo,BMW 1 серия,Chery,Skoda,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,Lada,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители